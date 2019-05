/ / Acadêmicos da Faculdade Unifama são classificados em Processo Seletivo do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte

Recentemente, o Fórum da Comarca de Guarantã do Norte realizou o Processo Seletivo para recrutamento de Estagiários e, entre os classificados estão oito acadêmicos do 1º e 2º semestre do curso de Direito, da Faculdade Unifama: Maria Eduarda Gobbi, Vanessa Araujo Oliveira, Rafael Silveira Carvalho, Alessandra de Souza Francisco, Jaqueline Waldomeri, Giovana Ferla Souza, Ederson Aldair Ferreira e Luana Marques Silva Poletto.

O processo seletivo visa o preenchimento de cadastro de reserva, no quadro de estagiários remunerados da Comarca de Guarantã do Norte, para estudantes de ensino superior.

Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício.

A Acadêmica Maria Eduarda, que passou em segundo lugar ficou muito feliz por esta oportunidade de crescimento: “Quando soube do resultado senti que meus sonhos estavam se tornando realidade. Agradeço a Unifama e a todos os meus excelentes e fantásticos professores por todo o conhecimento e dedicação transmitidos em sala de aula e pelo apoio prestado. Nós estávamos no 1° semestre quando ocorreu a prova do processo seletivo e nós conquistamos ótimas colocações, concorrendo com alunos de semestres superiores”.

A coordenadora do curso de Direito, prof.ª Ana Celia de Julio parabenizou os acadêmicos pela conquista: "Parabenizamos os alunos pela excelente colocação no Seletivo, que ficaram nos primeiros lugares, alcançando seus objetivos, é uma vitória, fizeram a prova, competiram com alunos que já estão no segundo, terceiro semestre de outras faculdades. Isso é muito enriquecedor para a nossa Faculdade e demonstra o nosso compromisso e a qualidade do nosso ensino do curso de Direito”.

