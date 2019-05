/ / 4 receitas de suco de melancia para pedra nos rins

O suco de melancia é um excelente remédio caseiro para ajudar a eliminar a pedra nos rins porque a melancia é uma fruta rica em água, que além de manter o organismo hidratado, possui propriedades diuréticas que contribuem para o aumento da urina, o que naturalmente favorece a eliminação do cálculo renal.

Este suco deve complementar o tratamento que deve ser feito com repouso, hidratação, devendo o indivíduo beber cerca de 3 litros de água por dia e medicamentos analgésicos para aliviar a dor, sob indicação médica. Normalmente as pedras nos rins são naturalmente eliminadas, mas no caso de pedras muito grandes, o médico pode recomendar a cirurgia, que pode ser indicada para eliminar pedras com mais de 5 mm que podem causar intensa dor ao passar pela uretra. Saiba mais detalhes do tratamento para pedra nos rins

Receitas deliciosas de suco de melancia

As receitas que indicamos a seguir são saudáveis, e preferencialmente não devem ser adoçadas com açúcar branco. Congelar a melancia antes de preparar o suco é uma boa opção para os dias quentes de verão, e o suco deve ser preparado no momento de consumir.

1. Melancia com limão

Ingredientes

4 fatias de melancia

1 limão

Modo de preparo

Bater os ingredientes no liquidificador ou mixer e tomar gelado.

2. Melancia com hortelã

Ingredientes

1/4 de melancia

1 colher (de sopa) de folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Bater os ingredientes no liquidificador ou mixer e tomar gelado.

3. Melancia com abacaxi

Ingredientes

1/2 melancia

1/2 abacaxi

Modo de preparo

Bater os ingredientes no liquidificador ou mixer e tomar gelado.

4. Melancia com gengibre

Ingredientes

1/4 melancia

1 colher (de café) de gengibre

Modo de preparo

Bater os ingredientes no liquidificador ou mixer e tomar gelado.

A alimentação durante uma crise de pedra nos rins deve ser leve e rica em água, por isso as melhores opções para o almoço e jantar são as sopas, caldos e vitaminas de frutas. Também é aconselhado ficar de repouso e evitar esforços até a eliminação do cálculo, o que facilmente é reconhecido ao urinar. Após a eliminação da pedra é normal a região ficar dolorida, sendo aconselhado continuar investindo nos líquidos para limpar os rins. Confira como deve ser a alimentação para quem tem pedra nos rins