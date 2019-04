/ / Vereador Valter destaca relação de respeito e parceria com o executivo

NOS DOIS PRIMEIROS MESES DE 2019, CÂMARA DEVOLVEU R$ 20 MIL PARA A PREFEITURA, RECURSOS QUE FOI USADO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO





JOSÉ VIEIRA DO NASCIMENTO

EDITOR MATO GROSSO DO NORTE





O presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Valter Neves Moura (PDT) vem realizando um trabalho de isenção e com muita responsabilidade na administração da Câmara Municipal. O foco tem sido o respeito pela sociedade, condições de trabalho aos vereadores e um relacionamento com o executivo municipal, primando pelo diálogo e o respeito, apesar de ser um vereador de oposição.





“Todos os vereadores tem carro para ir para o interior e para Cuiabá. Sou de oposição, mas discuto políticas públicas com coerência. O que for bom para o município sempre terá o meu apoio e o que não for, serei contra. A prioridade é ajudar o município”, frisa Valter.





O presidente afirma que trata o prefeito com respeito, assim como os secretários municipais. “Ele é o prefeito e temos que ter uma boa relação institucional, porque devemos respeito a população. E temos que ter parceria para ajudar o município”, observa.





Com esta linha de atuação de ajudar o executivo a atender as demandas, conforme Valter, a Câmara Municipal devolveu R$ 24 mil no final do ano passado e nos 2 primeiros meses de 2019, economizou recursos e devolveu mais R$ 20 mil, dinheiro que foi utilizado para a climatização da Escola Estadual Elcio Prates.





Parte do recurso [R$ 6 mil] foi usada para trocar a caixa de água da Escola Estadual, Albert

Einstein. “É uma parceria que visa ajudar as prioridades do município”, disse Valter.

Apesar de estar no início de seu mandato de presidente, Valter já realizou concurso para os cargos de ouvidor, procurador e jornalista e usou critérios para escolher os servidores comissionados da Câmara. “Todos os comissionados são técnicos e políticos. É importante aliar estas duas qualidades para os resultados serem positivos”, disse.

Na avaliação de Valter, a oposição em Guarantã do Norte, composta por quatro vereadores do PDT, te

m efetivado um trabalho de muita colaboração com o processo político do município, agindo com responsabilidade e priorizando os interesses da população.

“Os vereadores de oposição trabalham e justificam os salários que recebem. O próprio partido cobra resultado dos vereadores”, pontua o presidente.