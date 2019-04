/ / Vacinação contra gripe começa nesta quarta dia 10

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa nesta quarta-feira (10) em Mato Grosso. Foram entregues aproximadamente 350 mil doses, que representam 40% do total previsto, aos municípios mato-grossenses.





De acordo com a coordenadora do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Alessandra Moraes, a campanha foi antecipada em virtude do aumento de casos de influenza registrados no país, especificamente em Manaus.





Apenas as cidades do Baixo Araguaia mato-grossense iniciarão a vacinação na próxima segunda-feira (15.04), devido ao ritmo de distribuição dos lotes por parte do Governo Federal. Mas, de acordo com Alessandra, isso não irá impactar as ações nos municípios, uma vez que a vacinação prosseguirá até o dia 31 de maio.





A campanha contempla indivíduos com mais de 60 anos e os grupos prioritários: crianças com faixa etária entre seis meses e menos de seis anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.





A coordenadora destacou que o Estado não mede esforços e trabalha para que nenhum município fique sem a vacina – mesmo com algumas adversidades relacionadas à entrega fracionada das doses.





“Nós chamamos a atenção dos municípios para que enfatizem as ações de vacinação em crianças e gestantes, inclusive o Ministério da Saúde orienta que as primeiras doses sejam dadas a esses dois grupos prioritários. Em Mato Grosso, a campanha é aberta para todo o público alvo, mas alertamos para a importância de atingir esses dois segmentos, por não termos obtido cobertura de vacinação total no ano passado”, enfatizou a especialista.





Durante o período de vacinação, ainda haverá a atualização do cartão vacinal. A possibilidade é uma forma estratégica de mobilizar os municípios a atingir o nível de cobertura vacinal desejável.





Para as pessoas diagnosticadas com alguma doença crônica, o setor de Vigilância Epidemiológica orienta que seja apresentada a prescrição médica da vacina, para que a Unidade de Saúde possa realizar a vacinação.





Semana de Vacinação das Américas

Entre os dias 22 a 25 de abril, ocorrerá a Semana de Vacinação nas Américas, que terá o lançamento sediado em Cuiabá. O evento de início da campanha contará com a presença do Ministro da Saúde do Brasil, da representante da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), e de diversos Ministros da Saúde do exterior.





“É um evento essencialmente importante para o calendário nacional de Saúde e creio que será muito positivo para Mato Grosso”, explicou o secretário de Saúde Gilberto Figueiredo.

