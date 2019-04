/ / Travestis roubam homem em motel

Um homem que pediu para não ser identificado, foi vítima de roubo na noite de terça-feira (02), em um motel no bairro Jardim Potiguar, região conhecida como Zero Quilômetro em Várzea Grande.

De acordo com o boletim de ocorrências, a PM foi acionada pelo Ciosp para atender uma ocorrência de roubo a pessoa no Motel Horizonte. Chegando ao endereço solicitado, os policiais conversaram com a vítima que disse que teve a carteira, celular e relógio roubados.

A vítima contou que estava com uma travesti no quarto do motel, quando outras duas travestis entraram no recinto e roubaram os seus pertences. Após cometerem o roubo, as travestis que fazem programa na região fugiram tomando rumo ignorado.

A PM chegou a fazer rondas na região, mas não localizou as suspeitas. A vítima foi a delegacia onde confeccionou o boletim de ocorrências.

Por JEFFERSON OLIVEIRA