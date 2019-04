/ / Suspeito de tentativa de homicídio em Guarantã do Norte é preso na BR-163

Uma tentativa de homicídio foi registrada nesta segunda-feira (29), no município de Guarantã do Norte. A vítima O.J.O.S. foi alvejado por um disparo de arma de fogo.

O suspeito após realizar o disparo efetuou fuga pela rodovia BR-163, sentido Matupá.

Diante da comunicação, por parte da Polícia Militar daquele município, imediatamente a guarnição de Matupá, composta pelo SGT PM Josiel, SD PM Ferro e o SD PM Iteoni, se deslocaram de encontro com o mesmo pela rodovia 163.

Onde tão logo avistaram um veículo com as mesmas características relatadas, sendo este um Classic branco, momento em que fora feito a abordagem do suspeito Nivaldo Amaro da Silva (45 anos).

Com ele foi localizado 04 munições calibre 38 intactas. O mesmo confessou a autoria do disparo de arma de fogo contra a vítima, e relatou que dispensou a arma na saída de Guarantã do Norte. A motivação do crime teria sido a traição de sua companheira com a vítima.

Fonte: 2t News