/ / Secretaria de Obras monta fabrica de paver, gera economia para o município e cria novos empregos

A fábrica que tem três funcionários fabrica de 40 a 50 metros quadrados de paver por dia

A Prefeitura Municipal de Vera através do Secretário de Obras, Transporte e Serviços Urbanos Edson Bormann, construiu na garagem da pasta uma máquina para a fabricação de paver de qualidade. Foi feito um teste prático para ver como seria essa fabricação. O teste foi positivo. E a fabricação de fato teve início. Agora a fábrica tem local próprio ela foi instalada no prédio da feira do produtor de Vera. De acordo com o secretário a fábrica que possui três funcionários tem capacidade de fabricar de 40 a 50 metros quadrados de paver por dia gerando economia para o município, ganho de tempo e qualidade.

“É uma novidade desta Administração. Temos que lembrar que há sete anos na outra gestão do Prefeito Moacir, também se construía coisas aqui na garagem infelizmente a Administração que veio após vendeu o maquinário, e agora nós estamos começando de novo com a fabricação de paver. Nós da Secretaria de Obras que construímos a máquina para fazer o paver, a fabricação é nossa não compramos, justamente para trazer mais economia ao Município. Teremos a economia de 50% no metro quadrado com a construção própria, sem falar no ganho de tempo e na qualidade também”, destacou Bormann.

Pavers são peças pré-moldadas, com diferentes formas, cores e texturas, que ao serem encaixadas dão origem ao pavimento com efeito estético diferenciado. Os projetos de pavimentação de ruas, avenidas, calçadas e demais vias de acesso público, vem seguindo cada vez mais a tendência da utilização do paver. A máquina que treme e faz o paver ser de qualidade foi construída pelo secretário em suas horas vagas. A Prefeitura de Vera comprou a ferragem e o motor elétrico e a mão de obra foi do secretário. O paver adormecido como é chamado demora de 6 a 8 horas enformado para secar e ter uma boa qualidade.

“Uma questão que temos que levar em conta é que estamos dando emprego para as pessoas do nosso município. Para tocar esta fábrica temos que contratar mão de obra gerando emprego e renda para o nosso município. Esse paver será usado na construção das calçadas e do paisagismo da nova UBS que está sendo construída e deve ser entregue para a população no dia 13 de maio. E também temos outras calçadas para colocar em prédios públicos e na pista de caminhada que o prefeito quer construir mais para o final do ano. E o prefeito tem também um projeto dele que acredito que ele queira estar falando para a população onde será utilizado muito paver no município de Vera”, concluiu o Edson.

Por Dieny Vieira/Jornalista