/ / Regional de Kart em Sinop começa com disputas em duas categorias

Por Julio Tabile/Assessoria

A temporada do Kart teve inicio domingo (31) à tarde, com a disputa da 1ª etapa do campeonato Regional, no Kartódromo em Sinop. No sábado os pilotos fizeram a tomada de tempo, para o grid da prova.

Estiveram participando 11 pilotos na categoria F-400 (adulto) e três crianças na categoria Cadete.

Serão seis etapas ao longo do ano, com duas provas em cada uma. Neste final de semana foram realizadas duas baterias, que somam pontos para a competição, promovida pelo Automóvel Clube de Sinop – ACS.

Na primeira bateria cadete, o piloto Tutu (n-295) chegou em primeiro, com João (n-100) em segundo e Yasmin (n-45) em terceiro. Na segunda, João foi mais rápido, com Yasmin em segundo e Tutu em terceiro.

Já na F-400, a primeira bateria teve o piloto Caio (n-77) o mais rápido, com o tempo de 20’15”, as 22 voltas no Kartódromo. Cezar, numeral 260 foi segundo e Jerson (n-69) o terceiro, com Thiago (22) em quarto e Valcir (299) em quinto lugar.

Já na segunda bateria Jerson (69) foi o mais rápido, com o tempo de 20’08”. Vanderlei (80) chegou em segundo, Caio (77) em terceiro, Ian (59) em quarto e Thiago (22) em quinto.

“Estamos movimentando novamente o Kart na região. Nesta prova tivemos a ausência de alguns pilotos, que motivos particulares não participaram, mas a tendência é chegar a 22, contando com a categoria Cadete”, disse o coordenador da prova, Fábio Santos.

A expectativa é que para as próximas etapas, pilotos de outros municípios que tem pista de Kart estejam em Sinop prestigiando o campeonato; como Sapezal, Juína, Juara e Cuiabá.

O Automóvel Cube de Sinop também tem programado para o final do ano, uma corrida de longa duração, com o tempo de uma hora e meia.

“Acredito que este ano será produtivo aos amantes do Kart, estamos se empenhando ao máximo para ter calendário e poder dar sequência no trabalho do clube”, comentou Tiago Slomp que é piloto e deverá ser o próximo presidente do ACS.