/ / PSD deve lançar candidatos a prefeito em 60 municípios; Cuiabá e Tangará na lista

. O próximo passo que será dado pelo partido é a estruturação dos diretórios municipais. A ideia é garantir toda assistência técnica, jurídica e de articulação política para que a sigla se fortaleça onde pretende disputar as eleições no ano que vem. “O PSD já se consolidou como um grande partido. Estamos aptos para disputar as eleições municipais com candidaturas próprias”, assevera Fávaro.

Após reunião que contou com a presença de aproximadamente 80 lideranças políticas, o PSD se prepara para concorrer a chefia do Poder Executivo de pelo menos

que a diretriz nacional do partido é para que se tenha candidatura própria nos municípios para o cargo de prefeito. Em Cuiabá, alguns nomes já são estudados pela agremiação. O presidente regional do PSD, Carlos Fávaro, explica aoque a diretriz nacional do partido é para que se tenha candidatura própria nos municípios para o cargo de prefeito. Em Cuiabá, alguns nomes já são estudados pela agremiação.

Niuan Ribeiro, Toninho de Souza Geraldo Macedo Coronel Jorge Luiz Entre os possíveis nomes está o do vice-prefeitodo vereador, do grão-mestre da maçonaria,, que concorreu como 1º suplente na chapa de Fávaro para o Senado nas últimas eleições, além do, que disputou vaga na Câmara Federal.

opinião de forma taxativa Emanuel Pinheiro (MDB) Apesar disso, Niuan já se estabelece como virtual pré-candidato, chegando a admitir publicamente que seu nome está à disposição para concorrer a disputa eleitoral e expondo suacontra a gestão do prefeito, da qual faz parte.

Outras cidades

Zé Domingos Fraga Em outras cidades pólos, o PSD também pretende disputar as eleições, como em Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Tangará da Serra. O ex-deputado estadualficou responsável por coordenar a reestruturação dos diretórios municipais do partido e contará com apoio do deputado Nininho, que cuidará da Região Sul. Toninho e Niuan articulam em Cuiabá; Fávaro em Sinop; e ex-deputado Wagner Ramos e o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, em Tangará da Serra.

Segundo Fávaro, a legenda oferecerá aos diretórios consultoria jurídica para que os escritórios atuem de acordo com as alterações na legislação eleitoral, que estabelece, por exemplo, o fim das coligações nas candidaturas a vereador nas eleições de 2020. O PSD em Mato Grosso conta com 26 prefeitos e 21 vice-prefeitos.