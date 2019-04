/ / Professores e servidores da Educação estão de braços cruzados nesta quarta-feira

Os professores e servidores da rede estadual de Educação de Mato Grosso paralizaram suas atividades nesta quarta-feira. Eles protestam contra a decisão do governador Mauro Mendes (DEM) de não pagar os restos da Revisão Geral Anual (RGA) e de não querer dar aumento salarial neste ano. O principal ato do protesto acontecerá às 14 horas na Secretaria Estadual de Educação, Seduc. O movimento tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep.

O presidente do sindicato, Valdeir Pereira explicou que os restos a pagar do IPVA vem desde a gestão do ex-governador Pedro Taques (PSDB), além do não cumprimento da Lei 510, que prevê a dobra do poder de compra no mês de maio, o pagamento dos restos da revisão geral anual de 2018 e da deste ano, o fim do parcelamento e fracionamento salarial por parte do governo do Estado, o pagamento dos salários em dia, um calendário que garanta o pagamento até o dia 10 de cada mês, e a correção dos salários pagos em atraso, de acordo com a inflação do período, conforme a constituição.

“Fora isso, tem o pagamento de 1/3 de férias para os contratos em cumprimento de ação judicial que prevê a suspensão do desconto previdenciário sobre a dedicação exclusiva de coordenadores, diretores e secretários escolares. Queremos também melhorias físicas nas unidades e nos equipamentos pedagógicos, computadores, carteiras, quadros e tudo que falta hoje dentro das escolas”, continuou o presidente do Sintep.

Outra reivindicação apresentada pelo Sintep é a extensão da tabela salarial padrão para o nível superior aos profissionais de apoio profissional. “Precisamos muito que o governo entenda a necessidade de ampliação do recurso da educação e siga o estabelecido na constituição, que é a aplicação de 35% dos recursos oriundos sobre receitas de impostos”.