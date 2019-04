/ / Professores de Vera recebem formação em Educação Especial com formadora do Cefapro de Sinop

Educadores do ensino municipal e estadual se uniram para receber formação

Nesta terça-feira (23) os professores do município de Vera, tanto do ensino municipal quanto do estadual se reuniram no Centro de Eventos Olímpio Giacomelli, onde receberam uma formação na área da Educação Especial. A formação foi realizada pela Dione Emília Correia Boing, que é formadora da área de Educação Especial do CEFAPRO de Sinop. De acordo com a formadora este momento é fundamental para evolução da Educação Especial que ainda é um grande desafio.

“A importância é fundamental porque apesar das políticas públicas já estarem sendo implementadas há alguns anos ainda a gente percebe alguns percalços neste processo de inclusão. E esta formação é com foco na inclusão do aluno na sala regular. Sabe este professor da sala comum como é que ele consegue fazer esta integração entre todos estes alunos e mais este aluno com necessidades educacionais especiais. Então o foco será em cima de uma conscientização da trajetória de alunos com necessidades especiais, nós estamos caminhando e que visão a gente vem trazendo. E também uma parte desta formação será sobre adaptações curriculares”, destacou Dione.

A secretária de Educação de Vera Cecilia Gabriela Moraes, ressaltou que esta formação será realizada em três etapas e que esta formação é um anseio dos professores. “A formação está sendo realizada através da cooperação técnica com o Cefapro, que o município vem procurando a mais de um ano, e agora conseguimos formalizar o termo, quando o prefeito celebrou este termo com a SEDUC. E também muito importante destacar que esta formação é um anseio dos professores. Essa temática Educação Especial foi escolha dos professores da rede municipal durante o ano de 2018. Em nossos encontros pedagógicos colocamos para eles para que apontassem e sugerissem qual seria a necessidade e o assunto mais votado foi este da educação especial. Nos propusemos ao Cefapro que prontamente nos atendeu. E esta formação se dará em três etapas terá uma sequência isso é muito importante para que o trabalho possa se desenvolver e tenha um acompanhamento”.

A secretária explicou ainda que a demanda da Educação Especial em Vera vem crescendo em um ritmo bem acelerado, nos CEMEIs que atendem as crianças de 0 a 3 anos, a demanda cresce ano após ano. Ela concluiu agradecendo aos professores pelo empenho e dedicação. “Quero agradecer a todos os professores da rede municipal e da Escola Estadual Perpétuo Socorro, por estarem aqui e se disporem após o horário de expediente e também para conciliarmos o horário com os professores da Escola Estadual tivemos que encontrar um momento que atendesse a todos e quero parabenizá-los por estarem se dedicando, por estarem enfrentando junto conosco este grande desafio que é a educação especial”, finalizou Gabriela.

Por Dieny Vieira