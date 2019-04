/ / PRF apreende mais de R$ 4 milhões em veículo no Mato Grosso

Policiais rodoviários federais apreenderam, esta madrugada, mais de R$ 4 milhões em notas de R$ 100 e R$ 50, na rodovia BR-070, em Poconé (104 km de Cuiabá). O dinheiro estava em duas malas e em uma mochila sendo transportados em uma Mitsubishi modelo L200, com placas de São Paulo.

De acordo com a assessoria da PRF, o dinheiro estava escondido nas bagagens, na tampa do compartimento de carga e atrás do banco traseiro da caminhonete.

O condutor, de 43 anos, e dois passageiros, de 55 e 40 anos, foram detidos e encaminhados para a superintendência da Polícia Federal em Cuiabá. Está sendo apurado o que eles fariam com o dinheiro e qual a origem.

