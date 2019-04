/ / Presa em Guarantã do Norte mulher condenada a 5 anos de prisão por tráfico de drogas em Colíder

Thais Vieira de Carvalho foi presa por investigadores da Polícia Civil, em uma residência no bairro Jardim Vitoria, em Guarantã do Norte/MT, na terça-feira a tarde(09/04/19). Ela estava com um mandado de prisão expedido desde de março do ano passado pelo juiz da Terceira Vara Criminal de Colíder, Maurício Alexandre Ribeiro.

Ela foi condenada em agosto de 2016, a 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente fechado pelo crime de tráfico de drogas. Na época, a juíza substituta Suelen Barizon também condenou Anderson Barreto Mangolin em 5 anos e 10 meses de reclusão e Paulo Henrique Alves dos Santos à pena de 5 anos e 8 meses de prisão. Não foi confirmado se eles estão cumprindo a pena em alguma unidade prisional.

Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado (MPE), que em dezembro de 2009, os réus Paulo e Thais foram pegos com um tablete pesando aproximadamente 739 gramas de maconha, na MT-320, sentido Colíder, que seriam levados para Anderson.

No mesmo dia, no interior da residência do Paulo e da Thais, em Guarantã do Norte, os policiais descobriam que eles mantinham um depósito com 10 tabletes com peso total aproximado de 7,2 quilos maconha. Já Anderson, segundo o MP, estava associado para a prática do crime de tráfico com Paulo e Thais, que forneciam a droga.