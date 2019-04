/ / Prefeitura Municipal de Vera distribui mais de 1030 kits escolares para alunos da Rede Municipal de Ensino

Kits escolares com mochila, uniforme completo, cadernos, lápis e borracha são distribuídos gratuitamente a alunos de Vera.

Nesta quinta-feira (11) a Prefeitura de Municipal de Vera através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto iniciou a entrega dos kits escolares para os 1030 alunos da Rede Municipal de Ensino. O processo licitatório foi realizado em fevereiro. A confecção dos kits demorou em torno de 30 dias e agora está realizada a entrega.

Os kits são montados com uma mochila, um uniforme sendo a camiseta e uma bermuda, dois cadernos, lápis e borracha. Eles serão entregues de forma gratuita aos alunos. A primeira entrega dos kits foi feita para os alunos da Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino. Já na manhã desta sexta-feira (12) foi à vez de entregar o material para as crianças da Escola Professora Silvia Helena Machado.

Onde estiveram presentes o Vice-prefeito Marcelo Alves da Costa, a procuradora jurídica do Município Claudia Romani, o secretário de Administração e Finanças Roberto Carlos Dambrós, a secretária de Educação, Cultura e Desporto Cecilia Gabriela Moraes e os servidores da unidade de ensino para entregar os kits aos alunos.

O vice-prefeito Marcelo ressaltou que este era um sonho da secretária de Educação que foi realizado. “A entrega deste kit escolar é de suma importância, este era um sonho da Gabriela nossa secretária de Educação, que em parceria com o nosso prefeito Moacir e a Administração Municipal está sendo concretizado. E as crianças ficam muitos felizes em receber este presente que foi feito com muito carinho para elas”, destacou.

Na próxima segunda-feira (15), a entrega está prevista para os alunos da Escola Rural Vitor Valendolf. Ao todo foram feitos 1050 kits. Para a secretária de Educação Cecília Gabriela Moraes o objetivo da entrega dos Kits Escolares é padronizar o uniforme.

“O kit escolar é um projeto nosso junto com o Prefeito Moacir e toda Administração. A lei 1269 do ano de 2018 estabelece os critérios para que possamos fazer a doação. O objetivo do kit escolar é padronizar o uniforme principalmente a parte da bermuda. Por que a camiseta a maioria das crianças tem, embora todos os anos nós também estejamos fazendo a doação para aqueles que não puderam adquirir. Mas desta vez nós estamos atendendo 100% dos alunos das escolas municipais fazendo a doação para todos eles. E aproveitamos e colocamos no kit um conjunto de cadernos, lápis e borracha, e a mochila que é de um material resistente. Hoje fizemos a entrega simbólica para os alunos por que a própria lei estabelece e nos obrigada a ter um termo de recebimento, então às gestoras estarão enviando bilhetes para que os pais venham até as escolas para estar retirando os kits escolares dos seus filhos. Destacando que a Administração e a Secretaria de Educação com a entrega deste kit quer incentivar os estudos. E que eles venham para a escola mais felizes, mais alegres”, conclui Gabriela.

Por Dieny Vieira/Jornalista