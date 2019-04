/ / Prefeito Érico Stevan se reúne com Secretário Estadual de Segurança Pública

O Prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, esteve na Secretaria de Estado de Segurança Pública em Cuiabá-MT, juntamente com o Líder do Governo na AL-MT, Deputado Dilmar Dal’Bosco. Na oportunidade foram tratados assuntos inerentes a melhoria das condições das estruturas físicas da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e da Unidade do Corpo de Bombeiros.

“Precisamos ampliar, adequar e garantir toda infraestrutura para que o serviço de segurança pública obtenha resultados positivos no contexto preventivo, ostensivo e repressivo da criminalidade, bem como, otimizar as ações de combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e demais atividades de caráter técnico atribuídas aos bombeiros militares. Nossa administração coloca-se a disposição da Secretaria de Segurança e do Governo do Estado para firmarmos convênios, parcerias e cooperações técnicas, mas precisamos de um imediato investimento em melhorias estruturais”, declarou o Prefeito Érico a nossa reportagem.

Na audiência com o titular da SESP-MT, Alexandre Bustamante, foram protocoladas reivindicações no contexto de aparelhamento do quartel policial, delegacias municipal e regional e da Unidade do Corpo de Bombeiros, bem como, a tomada de medidas governamentais que possam minimizar o déficit do efetivo policial, equipamentos bélicos, viaturas e demais instrumentos e ferramentas tecnológicas que possam qualificar e impactar diretamente em resultados positivos nas operações, blitz e demais enfrentamentos ao crime, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade Guarantaense, o patrimônio público e privado.

O Secretário Bustamente apresentou ao Prefeito Erico Stevan e ao Deputado Dilmar Dal’Bosco, o sistema de vídeo-monitoramento utilizado pela SESP-MT, a sua operacionalidade com câmeras especiais e softwares avançados que analisam as imagens em tempo real, melhorando a qualidade da vigilância e produzindo alertas em casos de anormalidade, e auxiliando na elaboração de estratégias e na tomada de decisões.

“Conversamos com o Deputado Dilmar Dal’Bosco e o Secretário Bustamante sobre o interesse do município de formalizar um Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Guarantã do Norte e as Secretarias de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Pará para implantarmos o vídeo-monitoramento, já que estamos localizados exatamente na divisa territorial. Não mediremos esforços para tirar esta proposta do papel, pois com essa nova tecnologia os operadores de segurança pública passarão a ter acesso, em tempo real e de maneira mais rápida, a um sistema que executa o reconhecimento facial de pessoas e de placas veiculares, e haverá um compartilhamento de informações para assegurarmos a prevenção, a ordem e a segurança nesta fronteira estadual”, explicou o Prefeito Érico Stevan.

Da Assessoria