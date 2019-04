/ / Prefeito Érico Stevan conquista Premio SEBRAE Prefeito Empreendedor em duas categorias

Nesta terça-feira (23), o Sebrae Mato Grosso, realizou a Solenidade de Premiação da 10ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor, no Centro Sebrae de Sustentabilidade em Cuiabá, durante o Seminário Desenvolvimento em Pauta.

O Prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, conquistou o Premio em duas categoria: ”Pequenos Negócios no Campo” e “Empreendedorismo nas Escolas”

Lançado em 2000, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, tem como objetivo reconhecer, valorizar e divulgar a capacidade administrativa de gestores que tenham elaborado projetos e implementado ações em prol dos pequenos negócios em seus municípios.





O Prêmio está em sua décima edição e já teve quase 10.000 projetos municipais inscritos. Para comemorar os resultados já alcançados, esta edição homenageia o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que também foi Prefeito de Belo Horizonte no período 1941-1945. Em Mato Grosso, 25 projetos concorrem em seis categorias, sendo: Pequenos Negócios no Campo; Inovação e Sustentabilidade; Políticas Públicas para Desenvolvimento de Pequenos Negócios; Compras Governamentais de Pequenos Negócios; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Produtiva e Apoio ao Microempreendedor Individual.





A premiação reconhece prefeitos que criam condições favoráveis às micro e pequenas empresas e aos microempreendedores individuais já que o crescimento econômico dos municípios brasileiros passa pelo estímulo à criação, desenvolvimento, competitividade e melhoria do ambiente dos pequenos negócios.





Cada estado, através de Comissão Julgadora, elegem os vencedores estaduais, que são classificados e concorrem na etapa nacional. Os finalistas serão analisados e pré-selecionados por uma comissão julgadora formada pelo Sebrae Nacional, e, os vencedores nacionais das categorias serão conhecidos em uma Solenidade que acontece em Brasília no dia cinco de junho.





Pequenos Negócios no Campo Essa categoria premia projetos com foco na melhoria do atendimento e apoio da prefeitura para o desenvolvimento dos pequenos negócios rurais no município. Nesse quesito o municí­pio de Guarantã do Norte apresentou projeto e venceu com as seguintes ações:

1) Distribuições de patrulhas agrícolas as associações de pequenos produtores rurais;

2) Distribuição de resfriadores de Leite a pequenos produtores rurais;

3) Implantou o SIM: o Serviço de Inspeção Municipal;

4) Implantou o Selo de Origem criado recentemente pela Lei Municipal nº 1701/2018.

5) Em parceria com o estado implantou o Programa Pro-Leite;

6) Revitalização da Feira do Produtor;

7) Participação assí­dua no PENAI (Programa Nacional de Alimentação Escolar);

8) APROMEL, Investimentos em equipamentos, qualificação dos apicultores e projeto para construção da casa do mel;

9) Aprimorou a Feira do Peixe;

10) Contratou Técnicos agrí­colas para as Escolas do Campo;

11) Implantação de uma URT (Unidade de Referencia Tecnológica) e UE (Unidade Experimental) do capim Mavuno no município;

12) Destinação de equipamentos agrí­colas para Feirantes;

13) Projeto de Implantação de poços artesianos em comunidades rurais.





Empreendedorismo nas escolas Esta categoria premia projetos que promovam a divulgação e implementação da educação empreendedora nas instituições de ensino municipais, a exemplo do PNEE – Programa Nacional de Educação Empreendedora (iniciativa do SEBRAE) ou outras polí­ticas. Nessa categoria o municí­pio apresentou e conquistou o premio com as seguintes ações:

1) Implantação do Projeto Sorriso do Futuro;

2) Implantação do Projeto Visão do Futuro;

3) Implantação da Banda municipal,

4) Implantação do Projeto Escola Secura em parceria com A Polí­cia Militar;

5) Implantação do Projeto PROFESP em Parceria com a Força Aérea Campo de Provas Brigadeiro Veloso;

6) Implantação do Projeto Meu Bairro que atende 250 crianças em atividades esportivas;

7) Implantação de oficinas de música, dança, balé, artesanato e fanfarra no contra turno dos alunos;

8) Projeto de Horta nas Escolas do Campo com acompanhamento por técnicos agrí­colas;

9) Em parceria com o SEBRAE Implantação nas escolas municipais do Programa JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos);

10) Fortes investimentos na rede fí­sica das escolas,

11) investimentos fortes em transporte escolar;

12) investimentos em equipamentos.

Por Assessoria com Folhamax