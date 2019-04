/ / Prefeito Érico participa de reunião com governador e lideranças estaduais e federais

Na manhã desta sexta-feira, 05 o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, participou de reunião no auditório da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso (FATEC) em Cuiabá.

A reunião foi com o governador Mauro Mendes; com a presença do vice-governador Otaviano Pivetta; senador Jayme Campos; deputado federal Valtenir Pereira; líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal’bosco; secretários estaduais das pastas da saúde, educação e infraestrutura e diversos prefeitos do estado.





O gestor de Guarantã do Norte está bastante animado com a desenvoltura do governo do estado um olhar com especial atenção às necessidades dos municípios.





Em entrevista nesta manhã na capital do estado o prefeito de Guarantã do Norte parabenizou o governo do estado pela visão municipalista e a atenção dedicada aos municípios; “-È uma reunião muito produtiva com a visão municipalista do nosso governador. Aqui foi decidido o fortalecimento dos consórcios e lá para nossa região tanto o consórcio de saúde quanto o consórcio de desenvolvimento econômico vão ser fortalecidos e terão enormes avanços conforme proposta do nosso governador. Isso vai proporcionar melhorias a toda nossa população e com certeza os munícipes de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Novo Mundo vão sair ganhando. Estou muito satisfeito com os compromissos do governo do estado. Tanto o governador Mauro Mendes como o vice Otaviano Pivetta foram prefeitos e conhecem a realidade dos municípios e esse compromisso de fortalecer os municípios vai contribuir muito para o desenvolvimento do nosso estado. Concluiu o prefeito Érico.





Entre as principais cobranças do prefeito de Guarantã do Norte ao governo do estado está relacionada com os repasses da saúde que desde janeiro de 2.017 o município não recebe do estado os recursos do MAC para custear as despesas do hospital municipal nos atendimentos de média e alta complexidade.

Nas tratativas com o governo do estado o prefeito está se animando com as novas propostas de saúde para a região. Segundo o prefeito o governador assumiu compromisso de disponibilizar até leitos de UTI para o regional em Peixoto de Azevedo, quando aos repasses para o município estado insiste no retorno de Guarantã do Norte para o consorcio intermunicipal de saúde.



O prefeito Érico que foi um dos coordenadores da Campanha Mauro/Pivetta acreditando na proposta municipalista de ambos demonstra otimismo e confiança na concretização do projeto.

O prefeito deve se prepara para incluir novamente o município de Guarantã do Norte nos consórcios regionais.



Quanto aos demais repasses o prefeito Érico está animado com a liberação de recursos para duas obras do estado que estavam paralisadas no município.

Assessoria