/ / Polícia faz operação e prende 14 por tráfico em Guarantã, Sinop, Peixoto, Pará e Goiás

A operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas prendeu 14 pessoas. Duas delas em flagrante e as demais preventivamente decretadas pelo judiciário. As investigações são da polícia de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), onde ocorreram 7 prisões. Outras duas foram em Sinop, uma em Peixoto de Azevedo (nas unidades prisionais onde encontram-se recolhidos, respectivamente) e 4 em Itaituba (PA) e Goianésia (GO).

Os 14 suspeitos foram alvos da “Operação Mercúrio”, que ocorreu em janeiro deste ano, visando à repressão ao tráfico de drogas e combate a uma organização criminosa na região. Na ocasião, foram cumpridos 26 mandados de busca e 9 mandados de prisões temporárias.

No entanto, após a operação os investigados, presos por força dos mandados de prisão temporária, no decorrer do trâmite processual, acabaram conseguindo a liberdade. Porém, o delegado de Guarantã, Waner dos Santos Neves representou novamente pelos pedidos de prisão preventiva dos acusados, os quais foram deferidos pela justiça. “Ainda vamos terminar de cumprir os mandados de prisão e as investigações continuam. Há muito tempo estamos fazendo essas investigações de combate ao tráfico de drogas”, explicou Neves.

A polícia ainda vai identificar quais dos presos são os líderes do tráfico na região. “Estamos fazendo os levantamentos das funções de cada um na quadrilha. A rota do tráfico ainda está sob investigação. Ainda não sabemos o local que estava vindo a droga. O valor movimentado pela quadrilha também está sendo apurado”.

Por Só Notícias/Cleber Romero