/ / Policia Civil de Guarantã do Norte prende acusado de assassinar taxista em Novo Mundo

Em menos de 24 horas a Policia Civil de Guarantã do Norte/MT, realizou a prisão do suspeito de ter assinado o taxista de Novo Mundo (há 30 quilômetros de Guarantã do Norte), conhecido como Neguinho do Taxi. O crime aconteceu na quarta-feira, no centro de Novo Mundo, a vítima fatal levou cinco facadas.





Após cometer o crime o suspeito P. A. de 51 anos, foragiu do local. Os Policiais Civis, logo após ficar sabendo do ocorrido, comandados pelo delegado Waner dos Santos Neves, se deslocaram até a cidade de Novo Mundo e de posse de algumas informações, se dirigiram até a localidade na zona rural, em uma comunidade conhecida como córrego do sapo.





Na manhã da quinta-feira (11/04/19), os policiais obtiveram êxito em capturar o suspeito, o mesmo se encontrava exausto e não esboçou nenhuma reação ao ser capturado pelos policiais, o mesmo disse que fugiu a pé e o objetivo era chegar até a comunidade 5 mil.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Foto: Assessoria PJC)