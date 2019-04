/ / Peixotense Luciano Moraes é o novo Diretor da Unidade da SEMA-MT

Atendendo solicitação vindas da iniciativa privada, do setor produtivo e de gestores municipais que são referencia na região do Vale do Peixoto pela excelência em suas administrações, sendo, portanto, merecedores do aval da população pelo 4º mandado eletivo, o Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, nomeou para o cargo de Diretor da Unidade Regional Descentralizada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em Guarantã do Norte-MT, o Dr. Luciano Moraes.

O novo Diretor da SEMA reside em Peixoto de Azevedo há 29 anos, é Advogado, Pós Graduado em Direito Público, atuou como Assessor Parlamentar da Assembléia Legislativa de Mato Grosso e sua família é pioneira no município, onde a mais de 34 anos atua no Ramo Supermercadista.

Assim que foi publicado o Ato de Nomeação N. 2.014 de 23 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado, o Dr. Luciano Moraes já esteve reunido com o Prefeito de Matupá, Valtinho Miotto, oportunidade em que agradeceu o apoio e colocou a unidade regional a disposição para formalização de parcerias.

“Conheço o trabalho do Prefeito Valtinho Miotto que na sua gestão implantou o Departamento Municipal de Licenciamentos Ambientais na sede da Prefeitura de Matupá, com todo quadro técnico multiprofissional concursado, e que atualmente pode emitir licenciamentos para mais de 200 empreendimentos e atividades com mais agilidade e eficiência. Queremos estreitar este relacionamento institucional em benefício da sustentabilidade ambiental com foco no fortalecimento das cadeias produtivas que fomentam a renda, geram empregos e cooperam para o incremento da arrecadação dos municípios do extremo norte”, salientou o recém nomeado Diretor da Unidade Regional da SEMA, Luciano Moraes.

A Unidade Regional estará focada no cumprimento de suas atribuições de assinatura das Licenças Ambientais Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO). Outra preocupação diz respeito a promoção gradativa de melhorias e a otimização da logística de atuação, quer seja em recursos humanos, equipamentos, unidades móveis, barcos, computadores, entre outros suprimentos no sentido de dinamizar o atendimento das demandas regionais, inclusive nos serviços de fiscalização, vistoria, inspeção e campanhas do órgãos estadual.

O novo Diretor Regional da SEMA-MT, Luciano Moraes, esteve no Gabinete do Prefeito Matupaense, Valtinho Miotto na tarde desta terça-feira (23) na companhia do Vereador, Nilmar Miranda (Paulistinha).

Por Noticia Vip