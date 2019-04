/ / Operação Progressão I é desencadeada na regional de Guarantã do Norte

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) deu início, na tarde da terça-feira (23), à Operação Progressão I nas Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs) cujos índices criminais apresentaram aumento neste ano. A cada trimestre, a Secretaria Adjunta de Integração Operacional (Saiop) vai analisar os índices criminais preliminares, divulgados internamente com fins de planejamento tático operacional, para desencadear as ações.

A ação policial vai priorizar os bairros e locais com maiores incidências de homicídios, roubos e tráfico de drogas e segue até o próximo sábado (27). A ação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Judiciária Civil (PJC) e Politec inicia na RISP 15, de Guarantã do Norte, com foco neste município, além de Peixoto de Azevedo e Matupá. Outras duas Regiões Integradas também terão ações integradas ao longo desta semana.

Na Operação Progressão será realizado policiamento ostensivo pela Polícia Militar. A PJC vai intensificar cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, agindo de forma integrada com a PM nos locais determinados de atuação.

O Corpo de Bombeiros apoiará os policiais militares e civis na fiscalização de estabelecimentos e demais atividades de sua competência. A Politec, por sua vez, apoiará na identificação de suspeitos, checagem de veículos suspeitos de roubos, furtos, clonagens ou dubles. Equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas Ciopaer) da Sesp darão apoio nas operações.

Também poderão compor as guarnições integradas durante as Operações Progressão, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, além de integrantes das prefeituras municipais como fiscais ambientais e da vigilância sanitária.

Por Assessoria/PM