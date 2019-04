/ / O Boticário lança Nativa SPA Baunilha Real com perfumaria fina

Além da nova fragrância, linha inova e traz o uso do eco álcool, obtivo por processo renovável que aproveita integralmente a cana de açúcar





No mundo ainda existem muitos padrões impostos e sabemos que, para descontruir rótulos, é preciso de autoconfiança. O Boticário acaba de lançar a Nativa SPA Baunilha Real, a nova linha integrante das famílias de cuidados corporais é feita com ingredientes sofisticados para mulheres que desejam revelar e reforçar a sua própria intensidade. O segredo da autenticidade dos produtos está na Baunilha Bourbon Africana. Conhecida como “Rainha das Baunilhas”, sua essência é extraída de orquídeas polinizadas à mão, garantindo favas fartas e exuberantes, que são lentamente secas ao sol. Um processo primoroso que dura meses até sua completa maturação e construção da complexidade e intensidade da fragrância da linha.

Todos os produtos para o corpo da linha Nativa SPA Baunilha Real possuem gotas purificadas de quinoa em sua fórmula. A quinoa, um dos alimentos mais completos e nutritivos, transformam-se em gotas purificadas em um processo único de produção. Da sua semente de quinoa é extraído um óleo 100% puro, que tem alto poder de atividade na pele, potencializando a hidratação, ajudam a combater a falta de elasticidade da pele e aumentam a produção de colágeno. Além disso, contam também com microcápsulas de fragrância que são ativadas por meio do movimento para deixar o corpo perfumado por ainda mais tempo.

Além da linha de cuidados corporais e de cabelos, Baunilha Real traz ainda a primeira perfumaria fina da marca Nativa Spa. Conheça Queen Vanilla, uma faceta ainda mais indulgente da rainha das baunilhas resulta em uma fragrância viciante e envolvente. A perfumaria da marca conta também com uma grande inovação sustentável, o Eco Álcool. “Somos pioneiros em utilizar o Eco Álcool em cosméticos no Brasil. Um álcool produzido a partir do bagaço da cana de açúcar, que no processo tradicional seria queimado ou descartado. Um processo renovável que contribui para a redução de resíduos e a pegada de carbono no meio ambiente”, comenta Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

A linha completa com todas as novidades estará disponível em todas as lojas do Brasil, e-commerce e revendedoras da marca a partir do primeiro dia de abril. No lançamento, toda linha Nativa SPA Baunilha real estará com desconto de 20% em dois ou mais produtos. As embalagens vazias de outros produtos do Boticário garantem mais 10% de desconto se forem levadas no ato da compra.





Sobre o Boti Recicla

Depois de usar o produto, O Boticário convida os consumidores a retornarem as embalagens vazias por meio do seu programa de logística reversa Boti Recicla. Os coletores estão disponíveis em todas as lojas da marca no país. As embalagens são recolhidas e doadas para 34 cooperativas de reciclagem parceiras, localizadas em vários estados.

Por Yasmin Morales/Assessoria de Comunicação