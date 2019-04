/ / Na briga por título e vaga na Champions, Luan Peres projeta últimas rodadas do Campeonato Belga: “Cinco finais”

Faltam apenas cinco rodadas para o término do Campeonato Belga e o torneio promete ser emocionante até o fim. Isso é o que indica a tabela do hexagonal final, grupo que conta com os seis melhores colocados da temporada regular. São eles: Genk, Club Brugge, Standard de Liège, Anderlecht, Antwerp e Gent.





Entre os seis clubes que disputam o hexagonal final, quatro podem representar a Bélgica em uma competição europeia. O campeão garante uma vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões e o vice disputa um play-off de classificação para a Champions. Enquanto isso, o terceiro colocado conquista uma vaga direta na terceira fase da Liga Europa e o quarto disputa uma eliminatória nacional em busca de um lugar na competição continental.





Com os pontos da temporada regular reduzidos pela metade no hexagonal final, a luta pelas primeiras posições ganha ainda mais emoção. Atualmente, quatro pontos separam o líder Genk (32), do vice, Club Brugge (28), equipe que conta com o zagueiro Luan Peres, ex-Fluminense, em seu elenco. “O regulamento da Liga Belga é um pouco complexo, mas acaba tornando o campeonato mais emocionante nas últimas rodadas.





Teremos cinco finais pela frente e estamos focados na luta por esse título. O campeão garante uma vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Pessoalmente, seria fantástico ajudar o Brugge a classificar de forma direta para o maior torneio de clubes da Europa”, analisou o defensor, de 24 anos, que além do Flu já atuou por equipes como Santa Cruz e Ponte Preta.





Na luta pelo título da Liga Belga, o Club Brugge volta a campo no próximo domingo (28). Às 13h (horário de Brasília), a equipe recebe o Anderlecht, pela sexta rodada do hexagonal final. “Teremos mais uma decisão pela frente contra um dos times mais tradicionais aqui da Bélgica. É um jogo muito importante para as nossas pretensões no campeonato, por isso precisamos entrar focados do primeiro ao último minuto”, finalizou Luan Peres.





Divulgação/Club Brugge

