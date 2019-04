/ / Musa do Vasco, Jamila Sandora, convoca a torcida vascaína para encher o estádio

A gata ainda afirma: "Vão ficar no cheirinho mais uma vez"





Jamila Sandora está confiante que o Vasco vencerá o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. No entanto, musa do time cruz-maltino diz que a torcida tem que fazer sua parte.





Precisamos encher o estádio nos dois jogos. Isto impulsiona o time. Tenho certeza que o Vasco ganhará as duas partidas por 2 a 1, 3 a 2, por aí", afirma a morena, que também é lutadora de MMA.





A musa do Vasco ainda provoca os rivais: "Vivem de glórias do passado. Atualmente ficam no quase lá. Vão ficar no cheirinho mais uma vez".