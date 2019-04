/ / Mercado da beleza aposta em cosméticos ecológicos para tratamentos estéticos

Em Cuiabá a novidade ganha adeptos entre consumidores preocupados com a saúde e o meio ambiente





Para quem acha que os cuidados com a beleza e a preservação do meio ambiente não combinam, um novo segmento surge como alternativa aos consumidores mais engajados com a sustentabilidade e preocupados com a saúde: a estética orgânica. A busca por produtos mais saudáveis e naturais tem movimentado um mercado até então dominado pelas grandes indústrias de cosméticos. A técnica para desenvolver produtos de beleza ecológicos envolve a manipulação de plantas e óleos essenciais com fins estéticos e também terapêuticos. Tudo feito de maneira orgânica, sem substâncias químicas e sem testes em animais.

Pensando em atender esse nicho de mercado, a empreendedora cuiabana Emmanuely Vendramini decidiu inovar. Mergulhou no universo da naturopatia e percebeu que era possível desenvolver uma linha de produtos fabricados de maneira orgânica, sem conservantes e com resultados eficientes. "Sempre tive essa preocupação com o meio ambiente, em deixar algo para as futuras gerações e esse sentimento ficou mais forte quando engravidei. Como sempre gostei de fazer procedimentos estéticos, na gravidez, isso ficou muito limitado, porque vários produtos de beleza são contraindicados devido à grande quantidade de substâncias químicas que poderiam prejudicar o bebê. Em 2018, aliei a minha formação de esteticista à naturopatia e desenvolvi uma linha de cosméticos totalmente orgânica", explica a empresária que se surpreendeu com tamanha aceitação e procura de consumidores por esse tipo de produto.

A enfermeira Nathalia Franco é adepta dos tratamentos de beleza à base de produtos naturais. Ela é vegetariana há um ano, e diz que o mercado ainda é muito carente de produtos que tenham essa preocupação em preservar o meio ambiente, especialmente quando se trata do universo da beleza. "Eu acredito que essa consciência de preservação deve ganhar força nos próximos anos, até porque vivemos numa era onde estamos colhendo os efeitos da degradação ambiental desenfreada. Além disso, eu percebi que os cosméticos orgânicos produzem um efeito na saúde muito mais benéfico em comparação aos produtos tradicionais", diz Nathalia.

Sustentabilidade e Reciclagem

Com objetivo de alcançar o "lixo zero", empreendedores que aliam o negócio à sustentabilidade, implementam mudanças na gestão que podem fazer toda a diferença no meio ambiente. Na empresa de Emmanuely, boa parte dos produtos teve as embalagens plásticas substituídas por materiais biodegradáveis. "Essa questão do plástico é alarmante, não só nas embalagens. Muita gente não sabe, mas grande parte dos produtos de beleza da indústria tradicional contém elementos tóxicos como sulfatos, petrolatos e parabenos na sua composição. Um exemplo é o uso plástico e os derivados de petróleo, micropartículas que entram em contato com a pele, cabelo do consumidor. Esse material ao ser descartado, polui nossos rios", alerta.

Um dos produtos ecológicos cuja diferença mais se destaca aos tradicionais, é o esfoliante. "Os que são produzidos pelas grandes indústrias costumam ter partículas de plástico na sua composição. Na linha orgânica, esse elemento foi substituído por partículas naturais como o café. O resultado é excelente e o consumidor sabe que, além de não expor seu corpo à uma substância química, ainda está contribuindo com o ecossistema, sem poluir", explica Emmanuely.

Além dos benefícios para a saúde e natureza, a empresária cuiabana diz ainda que se preocupou em desenvolver uma linha com preços acessíveis ao consumidor. "Esse público é bastante amplo. Tem os que são engajados com a sustentabilidade, tem também as gestantes, pessoas alérgicas e àquelas com maior sensibilidade na pele e nos cabelos. Sendo assim, tive a preocupação de que os preços fossem acessíveis e, em média, são muito mais em conta do que um produto feito com conservantes", destaca Emmanuely, que tem um conceito mais amplo sobre beleza. "Estar bonito é aliar o bem estar do corpo e da mente. Esse equilíbrio é essencial, porque um não funciona bem sem o outro, por isso eu desenvolvi protocolos de tratamento que são também terapêuticos", finaliza a empresária.