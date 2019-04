/ / Juiz de Guarantã do Norte começa a atender advogados pela internet

O juiz Diego Hartmann, diretor do Fórum de Guarantã do Norte/MT, instituiu o atendimento eletrônico aos advogados que residem em locais distantes do município por meio do sistema Skype. A medida, segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, visa atender aos princípios da cooperação e eficiência.

O magistrado, ao implantar a medida, levou em consideração “as dimensões territoriais de Mato Grosso, o expressivo volume de processos em trâmite na comarca – cerca de 14 mil –, a necessidade de velar pela prerrogativa do advogado de despachar com os magistrados e ainda a recente adequação do sistema de internet na comarca a permitir o uso da tecnologia, que foi ampliada de 512 Kb para 8MB”.

“O objetivo é estabelecer essa maneira de comunicação mais ágil para facilitar o trabalho dos advogados. Acredito que é um dever do juiz utilizar todas as ferramentas que estão à disposição para facilitar o trabalho das pessoas, facilitar a comunicação, aumentar a produtividade, diminuir tempo de trabalho e de locomoção. É um avanço que não podemos nos furtar, precisamos utilizar desses instrumentos com foco na eficiência”, pontuou o magistrado.

A notícia foi muito bem recebida pela advocacia estadual, de acordo com o advogado Ivan Santore, conselheiro suplente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB-MT) e atuante em Guarantã do Norte. “Vai facilitar muito a vida dos colegas de fora da comarca, porque a única via de acesso é uma rodovia perigosa, movimentada, então isso vem de encontro com as facilidades que a tecnologia pode proporcionar. Os conselheiros louvaram a iniciativa”, pontuou.

O atendimento online com o magistrado será realizado diariamente, por meio de agendamento, seguindo uma série de normativas regulamentadas pelo juiz em fevereiro deste ano.