/ / Jovem suspeito de matar dois homens em Peixoto de Azevedo é encontrado dormindo em casa

Um jovem foi preso na manhã desta sexta-feira (05), por volta das 8h30min, suspeito de matar dois homens na noite desta quinta-feira em Peixoto de Azevedo.

Após a confirmação do homicídio, a Polícia Judiciaria Civil foi informada que o suspeito identificado como Eduardo Rodrigues de Araújo, de 18 anos, morava na rua Caiçara, bairro Aeroporto.

Diante dessas informações, a guarnição da PJC foi até a referida residência, onde encontrou a porta aberta, ao adentrarem na residência foi localizado o suspeito dormindo.

Indagado sobre o crime que vitimou Edivan de Paula dos Anjos, de 32 anos, e José Honório Gomes Ferreira, de 56 anos, o suspeito confirmou ser ele o autor.

O mesmo relatou que havia tido uma discussão com as vítimas em um bar, na noite do crime, em seguida deixou o local e ficou esperando as mesmas em uma esquina.

Quando a primeira vítima apareceu eles começaram a discutir, momento em que ele desferiu uma paulada no rosto da mesma, ceifando assim sua vida, 30 minutos depois a segunda vítima apareceu, querendo saber onde estava a primeira, momento em que também foi morto a pauladas.

Diante disso Eduardo foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil e posteriormente deverá ser encaminhado ao presidio.

Por Olhar Cidade