/ / Jovem é preso após ameaçar esposa menor de idade com arma de fogo em Matupá

Um jovem preso após ameaçar sua esposa de 17 anos, com uma arma de fogo na manhã deste domingo (07), por volta das 6h em um Hotel que fica na passarela entre a Rua 20 e a Rua 21 do Bairro Centro em Matupá.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no hotel, onde a testemunha informada, onde a testemunha informou que o jovem estava em posse de uma arma de fogo e fazendo ameaças contra sua esposa, a qual estaria com uma criança de 11 meses no colo.

De posses dessas informações a guarnição da PM se deslocou até o local referido, onde encontrou ambos discutindo. Foi solicitado que o casal abrisse a porta, onde foi obedecido.

Em buscas pelo cômodo, foi localizado 4 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, uma porção de substância análoga a maconha, uma porção de ácido bórico, bem como uma arma de fogo tipo pistola calibre 6.35.

Diante do fato, o suspeito Maike Robert de Félix Ribeiro, de 22 anos, foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

O Conselho Tutelar do município foi acionado para que as providências cabíveis ao caso sejam tomadas. Por Olhar Cidade da Redação