/ / Guarantã do Norte: Cidade Empreendedora Gerando Oportunidades

A Sala do Empreendedor está preparada para dar suporte aos Micro e pequenos empreendedores em todas as necessidades burocráticas inclusive na documentação para participarem dos processos licitatórios.





A cidade de Guarantã do Norte vem se consolidando como polo regional no extremo norte de Mato Grosso. A economia do Município destaca-se pela pecuária de corte e leiteira, agricultura tradicional em expansão, agricultura familiar diversificada, indústrias de base florestal, comércio e serviços fortes.





Essas características aliadas à privilegiada localização geográfica da cidade formam a receita perfeita para o crescimento do município. Essa receita está recebendo novos ingredientes que já começam a dar frutos e acelerar ainda mais esse crescimento.

A administração municipal liderada pelo prefeito Érico Stevan que foi presidente da Associação Comercial por 10 anos programa novas ações para impulsionar e acelerar o desenvolvimento do município.





Trabalhando em parceria com a Associação Comercial (ACEG) uma das primeiras ações foi trazer para o município um posto de atendimento do SEBRAE. Na sequencia o município aderiu ao Programa Cidade Empreendedora. Esse Programa Desenvolvido pelo SEBRAE tem como foco melhorar o ambiente de negócios através da implantação de políticas públicas e ações de desenvolvimento para os pequenos negócios, fazendo com que os benefícios da Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas sejam implantadas no município.





A parceria Prefeitura, ACEG, SEBRAE e SEDEC resultou na implantação da Sala do Empreendedor cujo objetivo é dar suporte aos micros e pequenos empreendedores em todos os aspectos para viabilizarem e fortalecerem suas atividades empresariais.

“-A sala do empreendedor está à disposição para apoiar os empreendedores, aqui nós damos todo o suporte aos micro e pequenos empreendedores. Aqui nós oferecemos capacitação, todas as orientações desde a abertura da empresa, a emissão das notas fiscais, auxiliamos na emissão do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). Apoiamos os empresários que querem participar dos processos licitatórios. Damos todas as orientações, auxiliamos na emissão das certidões, enfim estamos aqui para incentivar e apoiar todos os empreendedores que procurarem a sala do empreendedor para fortalecer suas atividades empresariais.” Comentou Elizete Carvalho agente de desenvolvimento do município.





Também dão suporte na sala do empreendedor os coordenadores de compras e de licitação do município para orientarem os empresários sobre como oficializarem seu cadastro no setor de compras e como participarem das compras governamentais. Neste trabalho é conscientizado sobre a Lei das Micro e Pequenas Empresas e a importância destas participarem dos processos licitatórios.





“-Eu tenho um caminhão baú que transporto mudanças e uma pequena loja de móveis usados, eu estou sendo muito bem atendido pelas meninas aqui da Sala do Empreendedor. Recentemente eu fui levar uma mudança para Belo Horizonte, lá eu precisei de uma nota fiscal. Liguei aqui passei as informações e elas prontamente me enviaram a nota pelo Whatsap. Eu só tenho a elogiar o atendimento aqui.” Comentou o Micro empreendedor Ademir Mussolin.





“-É muito interessante esse Projeto da Sala do Empreendedor para nos orientar, nos direcionar, sempre que tenho dúvidas eu ligo aqui e sou orientada como proceder. Isso é muito bom da segurança pra gente não se sentir perdida.” Explicou a micro empresária Deiziane Silva Lima.





“Quero agradecer essa parceria com a ACEG, com o SEBRAE e com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. O principal objetivo dessas parcerias é fortalecer a economia local. Fortalecer o nosso comércio, criar mais oportunidades de negócios, gerar mais renda, mais emprego, é fazer com que o nosso dinheiro circule aqui no município.





A Sala do Empreendedor tem esse objetivo, capacitar, orientar, incentivar e apoiar os nossos micro e pequenos empreendedores. Inclusive prepara-los para participarem das nossas licitações. Queremos que o dinheiro de Guarantã fique aqui no município, para isso nossos empresários precisam se preparar e participar dos processos licitatórios e a Sala do Empreendedor esta ai para ajuda-los.” Finalizou o prefeito Érico Stevan Gonçalves.

Da Redação