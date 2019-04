/ / Governo planeja R$ 1 bilhão em investimentos de infraestrutura em 2019

Os recursos serão utilizados na construção, manutenção e restauração da malha viária de Mato Grosso, além da construção de pontes.





Carol Sanford | Secom-MT

O Governo do Estado planeja investir quase R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura e logística no ano de 2019. Os recursos serão utilizados na construção, manutenção e restauração da malha viária de Mato Grosso, além da construção de pontes.





O anúncio dos investimentos foi feito pelo secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, durante o Fórum Governo e Prefeitura – Cidades de Mato Grosso, que teve foi realizado em Cuiabá entre quinta e sexta-feira (04 e 05.04).





“É muito importante que tenhamos esses recursos para investir em logística já no primeiro ano de governo, para que possamos resolver em parte os problemas que assolam o Estado há tantos anos”, afirmou o secretário.





Do total de investimentos, parte é proveniente de financiamentos do Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (R$ 289 milhões) e o restante de recursos próprios, através do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), uma vez que 30% da arrecadação do fundo é destinada diretamente à Sinfra para recuperação das estradas estaduais.





O investimento em recursos próprios para a construção de novas rodovias é de R$ 296 milhões. Também serão destinados R$ 180 milhões para a pavimentação de estradas, através de parcerias com os municípios, e R$ 117 milhões para a manutenção das rodovias já asfaltadas.





“As parcerias com associações e consórcios municipais nos trarão em torno de 2,5 mil lotes de novos asfaltos em posições estratégicas, que melhorarão a logística para o escoamento da produção de Mato Grosso”, disse Oliveira.





De acordo com o secretário, os valores serão investidos ainda na troca de pontes de madeira por pontes de concreto. O montante previsto para a iniciativa é de R$ 166 milhões. Para a manutenção das já existentes, a administração estadual destinou R$ 15 milhões. Na manutenção das rodovias estão previstos R$ 55 milhões e na restauração ou revitalização, mais R$ 70 milhões.





Os investimentos próprios e financiados também serão utilizados na compra de material betuminoso (R$ 25 milhões), serviços em aeroportos regionais (R$ 5 milhões), hora máquina (R$ 10 milhões), iluminação (R$ 2 milhões), cimento e aço (R$ 1 milhão), óleo diesel (R$ 12 milhões), patrulha (R$ 12 milhões), sinalização (R$ 5 milhões), supervisão e gerenciamento (R$ 30 milhões).