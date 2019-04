/ / Forte chuva alaga vários pontos de Cuiabá e causa transtorno a munícipes

A forte chuva que caiu na manhã desta quarta-feira (03) em Cuiabá-MT, alagou vários pontos da capital, trazendo transtorno aos moradores da cidade que está a apenas cinco dias de comemorar 300 anos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender duas ocorrências, sendo uma no bairro Jardim Cuiabá, em frente a um hospital particular, onde a equipe foi realizar o balizamento, devido a Avenida das Flores ficar completamente alagada.

Já a outra ocorrência foi no bairro Jardim Shangri-la, onde uma residência estaria alagando e os militares foram ao local resgatar um cadeirante. A Secretaria de Mobilidade Urbana da Capital (Semob) relatou que houve alagamento na trincheira do viaduto do Atacadão do Tijucal. A semob desviou o fluxo de trânsito para evitar congestionamento.

Diversos vídeos e fotos estão sendo compartilhados nas redes sociais, mostrando pontos isolados de alagamento na capital. ( Veja vídeos abaixo ) . Muito destes locais, a falta de manutenção das bocas de lobos por parte do município tem causado os alagamentos.

O Corpo de Bombeiros alerta para que o cidadão tenha atenção redobrada no trânsito e evite trafegar durante a forte chuva.

JEFFERSON OLIVEIRA

Vídeos:

.