Ex-presidente confirma convite para assumir diretoria do Sinop Futebol Clube

O ex-presidente do Sinop, Agnaldo Turra, confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que foi convidado pela diretoria para assumir a gestão do clube. Ele explicou que uma reunião está prevista para ocorrer ainda hoje, mas negou participar de qualquer disputa com outros membros. Atualmente, o empresário Luís Felipe Di Domênico está como presidente.

“Fui convidado, mas se ocorrer disputa estou fora. Fui chamado para conversar e vamos analisar como está a situação financeira do clube. Esperamos que não esteja tão ruim. Essa reunião é para definir se vamos ou não assumir a gestão. O maior objetivo é não deixar acabar o Sinop. Não quero disputar presidência com ninguém”, explicou Turra

Agnaldo foi presidente do Sinop por 2 anos e 5 meses. Ele assumiu em 2015 após renúncia de Marcos Carrasco. No comando do Galo do Norte, chegou duas vezes na final do Campeonato Mato-grossense. Além disso, garantiu acesso para o Campeonato Brasileiro da Série D em 2017 e da Copa do Brasil de 2018.

Após deixar a gestão, a diretoria chegou a expor que Turra havia deixado uma dívida R$ 344 mil com ações judiciais, questões trabalhistas e ações civis. No entanto, ele contestou os dados e afirmou que ficou apenas uma dívida de R$ 124 mil com “aluguéis, energia, débitos contábeis e parte da folha de pagamento dos atletas”.