/ / Ex-Palmeiras, Felipe Silva treina na antiga casa e projeta reencontro com Corinthians na Copa do Brasil

Um dos destaques do Ceará até então na temporada, Felipe Silva visitou um antigo clube nesta semana. Mas nada de passeio. Muito pelo contrário. Trabalho e mais trabalho.





É que o time cearense se prepara para o duelo de volta pela Copa do Brasil, diante do Corinthians, após perder a ida por 3×1. E trabalhou justamente no CT do Palmeiras. O camisa 10 do Ceará foi jogador palmeirense entre 2008 e 2012, quando ainda surgia para o futebol. “É legal voltar aqui, reencontrar um dos primeiros clubes que apostaram em mim. Eu ainda era um menino, muito jovem, tinha acabado de sair de Piracicaba. Boa parte da minha profissionalização foi aqui, das minhas primeiras experiências como jogador profissional. Trabalhei com grande jogadores no Palmeiras, com treinadores renomados. Claro que minha trajetória poderia ser melhor, mas era muito jovem. É legal voltar e ver quanto o clube evoluiu também nesses anos todos”, afirmou o jogador, que tem no ano 16 jogos pelo Ceará, quatro gols e três assistências.





Camisa 10 do Ceará, Felipe Silva sabe que o time não terá tarefa fácil. É que, agora, o Vovô precisa reverter a vantagem. Tem que vencer por dois gols de diferença, na casa do Corinthians, para levar a decisão para as penalidades máximas. “A gente pode ficar falando do jogo de ida, que jogamos de igual para igual, mas que eles aproveitaram melhor as chances, mas isso não interessa mais. É focar nesse jogo da volta. Estamos trabalhando e focados nisso. Claro que a vantagem é deles, jogam na casa deles. Mas vamos lutar. Temos um time forte, um elenco forte e temos condições”, finalizou o jogador, que em 2008, enquanto jogador do Palmeiras, acabou conquistando a Copa Sendai com a seleção brasileira de base.



Foto: Ceará SC

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa