/ / Escolas estaduais recebem mais R$ 3 milhões para alimentação escolar

Adilson Rosa

|

Seduc MT

Mais uma boa notícia para as 767 escolas estaduais de Mato Grosso. É que a segunda parcela de 2019 referente ao recurso da alimentação escolar, no valor de R$ 3.039.255,04, foi depositada, nesta sexta-feira (05.04), nas contas dos respectivos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar (CDCE).

Esta é a segunda parcela do Programa Nacional da Alimentação Escolar (Pnae), recursos do Governo Federal. Os recursos financeiros são tranferidos em dez parcelas por ano, uma com recurso estadual e outra federal, e são destinados para a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios para preparo da alimentação escolar.

Este ano, a Seduc já repassou para as unidades educacionais recurso total R$ de 7.962.545,44 destinados à alimentação escolar.

Atualmente, a rede estadual de Mato Grosso conta com 767 unidades escolares e serve 413 mil refeições diárias, incluindo as escolas indígenas que dispõem de cardápios próprios. Nas escolas plenas, cujo ensino é integral, são servidas três refeições, assim como nas escolas especiais. As creches, por sua vez, servem cinco refeições.

Os cardápios da alimentação escolar são elaborados pela equipe de nutricionistas da Seduc, utilizando gêneros alimentícios básicos. O cardápio respeita as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e a sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e adequada.