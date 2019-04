/ / Equipe da Black White sagrou se campeão no masculino e feminino, do futebol 7 de Guarantã do Norte

Por Célio Ribeiro (Fotos: Célio Ribeiro)





Apos dois meses de competição, o campeonato de futebol 7, chegou ao seu final no último sábado (13/04/19), em Guarantã do Norte/MT, competição essa, que teve a participação de 12 equipes no masculino e 04 no feminino. Estes campeonatos fazem parte do calendário esportivo da Coordenação Municipal de Desporto.A Coordenação Municipal de Desporto, estava realizando cinco campeonatos paralelos, sendo, o campeonato de futebol 7, nas categorias, livre, feminino e Master (jogadores acima de 50 anos) e em andamento a Copa do Comercio ACEG, nas categorias masculino e feminino. Na noite da sexta-feira(12/04/19), no campo da Cotrel, aconteceu a final do Master, entre as equipes do Juventus e Iluminar/Chão Batido, a equipe do Juventus foi mais superior em campo e sagrou se campeão.Já no sábado, foi a grande final das categoria livre, masculino e feminino, todo os jogos do campeonato foram disputados no mini estádio do Araguaia. No feminino fizeram a final as equipes da Black White e City Gás/ Espeto Queiroz, a primeira equipe venceu por 01 X 00, com isso as meninas da Black White foi a campeã.Encerando as disputas de finais, entraram em campo as equipes masculina, do Black White/fazenda Bom Futuro, para disputar a final com a equipe do Studio Taurus/Juventus, um jogo muito disputado. o Studio Taurus, estava vencendo até o ultimo minuto de jogo, quando o coleiro Kássio da equipe da Black White, em uma jogada ousada, foi para o ataque, em um chute surpresa, conseguiu empatar o jogo, com isso a disputa foi para os pênaltis e a Black White/Fazenda Bom Futuro, venceu por 04 X 02, sagrando-se campeão, no masculino e feminino.