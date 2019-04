/ / Engenharia Civil é o mais novo curso da Faculdade Unifama

A Faculdade Unifama traz mais um curso para o extremo norte de Mato Grosso. O Ministério da Educação – MEC publicou nesta quarta-feira (24), através da Portaria n° 200, de 23 de abril de 2019, a autorização de funcionamento do curso de Engenharia Civil para a unidade de Guarantã do Norte, com conceito 4.

O vestibular será realizado no dia 11 de maio, às 14h, nas dependências da Faculdade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site da Instituição: www.faculdadeunifama.com.br ou pelo tel: (66) 3552 1965 e cel (66) 99635 61 31. Os candidatos irão concorrer a Bolsas de estudos.

Segundo o diretor-presidente Cássio Brizzi Trizzi, este curso é um pedido da população e vem para contribuir com o processo de desenvolvimento regional. Ele agradeceu a todos que confiam na Faculdade Unifama e garantiu que é devido a esta confiança que a Instituição continua a investir e a trazer mais cursos: “Hoje, nossa Faculdade é para todos, ela é da região, estamos aqui para servir toda população”.

Com 15 cursos de graduação, a Faculdade Unifama, pioneira no Ensino Superior no extremo norte de Mato Grosso, faz parte do seleto grupo do MEC, com cursos autorizados com nota máxima, o que atesta sua qualidade de ensino. Além disso, possui as mensalidades mais acessíveis da região, FIES, FAAI – Financiamento Próprio, concurso de bolsas e transporte gratuito.

Venha fazer parte do time dos vencedores! Engenharia Civil é na Unifama!

Ascom/Unifama