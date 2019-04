/ / Edimar convoca torcida do Atlético Tubarão para decisão diante do Metropolitano: “Vamos fazer de tudo para sair da zona na hora certa”

Atlético Tubarão e Metropolitano medem forças na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Domingos Gonzalez. No momento, o time do Sul do Estado está na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense e tem 11 pontos, enquanto o rival de Blumenau soma 13 pontos e está fora do Z-2, ou seja, se os mandantes venceram o Metrô ultrapassam um concorrente direto e podem, dependendo do resultado do Hercílio Luz, deixar a zona de rebaixamento.





Com este cenário, o clima é de decisão na cidade de Tubarão. Uma das referências do elenco comandado por Luizinho Vieira, o zagueiro Edimar reforça a importância da partida. “Esse jogo vale muito para nós. Estamos encarando como uma verdadeira final. Se superarmos o Metropolitano e o Hercílio Luz não vencer o Marcílio Dias em Itajaí, nós sairemos do Z2. Vamos fazer de tudo para sair da zona na hora certa e, assim, depender apenas das nossas próprias forças na última rodada. Para isso acontecer, precisamos fazer uma partida organizada e segura diante do Metro”, opinou o defensor.





Desde a chegada de Edimar, que veio do Bragantino, o aproveitamento do Atlético Tubarão melhorou. Sem o zagueiro, o time do Sul do Estado tem 16% de aproveitamento. Já com Edimar em campo, o aproveitamento sobe para 58%. “Infelizmente perdi minha invencibilidade pelo Tubarão na última rodada, quando fomos derrotados, fora de casa, pelo líder da competição, que é o Avaí. Mas os números pessoais estão bons, só que isso não basta. O momento do clube não é bom e farei de tudo para dar minha parcela de contribuição para manter o Atlético Tubarão na elite do catarinense”, ressaltou o jogador de 30 anos.





Pelo fato de ser um dos mais experientes do elenco, Edimar fez uma convocação especial para o torcedor do Atlético Tubarão visando o compromisso contra o Metropolitano. “Espero que o nosso torcedor possa lotar nosso estádio, fazer um caldeirão e nos apoie do começo ao fim do jogo. Garanto que não faltará entrega do nosso time. Estamos encarando com muita seriedade essa partida e esperamos que todos possam comemorar um grande passo para nossa permanência com uma vitória diante do Metropolitano”, concluiu.

Fotos: William Lampert/CA Tubarão

Assessor de Imprensa