/ / Duelo de compatriotas: Na Bulgária, Matheus Leoni projeta partida contra equipe do atacante Paulinho, ex-Corinthians

Atuar no futebol europeu é o sonho de muitos jogadores ao redor do mundo. Com o lateral-esquerdo Matheus Leoni, ex-Athletico Paranaense e Figueirense, e o atacante Paulinho, ex-Corinthians, não foi diferente. Atualmente, ambos jogam na Bulgaria. Enquanto Leoni defende o Beroe Stara Zagora, seu compatriota veste as cores do Levski Sofia. Na próxima sexta-feira (26), os dois clubes irão se enfrentar pela liga nacional.





Na Bulgária desde 2017, Matheus Leoni revela as suas expectativas para o duelo diante do Levski Sofia. “A Bulgária tem recebido um grande número de brasileiros nos últimos anos, tanto é que aqui no Beroe nós somos em dois. É sempre muito interessante enfrentar outros jogadores que também saíram do Brasil para atuar na Europa, como é o caso do Paulinho. A equipe dele vem muito bem no campeonato e acredito que teremos uma partida difícil pela frente. Precisaremos entrar em campo focados e com a concentração lá em cima para buscar um bom resultado”, avaliou o jogador, de 27 anos, natural de Porto Velho (RO).





Enquanto o Beroe ocupa a quinta posição da tabela, com 47 pontos somados, o Levski Sofia é o terceiro colocado da liga nacional, com 59. De olho nas primeiras colocações, Matheus Leoni destaca a importância do confronto com a equipe da capital búlgara. “O nosso time vem evoluindo nestas últimas rodadas e acredito que temos tudo para atingir uma boa sequencia nas próximas partidas. Para que isso aconteça, precisamos realizar um bom jogo diante do Levski Sofia. Com certeza será um confronto muito importante para as nossas pretensões no campeonato”, concluiu o lateral-esquerdo.

Levski Sofia e Beroe se enfrentam na próxima sexta-feira (26), às 14h30 (horário de Brasília), pela 31ª rodada da Liga Búlgara.

Foto Anexada:

Divulgação/Beroe

Assessor de Imprensa