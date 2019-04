/ / Diarista morta por bandido que tentou roubar moto em Sinop será sepultada em Guarantã do Norte

O corpo de Elza Maira da Conceição, de 32 anos, foi levado para Guarantã do Norte/MT, ontem (Domingo). Um dos familiares informou, que o velório está sendo em uma capela e o sepultamento será hoje, às 10h. Ela trabalhava como diarista em Sinop, era solteira e mãe de quatros filhos, de 7, 12, 14 e 16 anos.





Conceição foi atingida por um tiro no rosto durante um assalto na rua Teles Pires, no bairro Maria Vindilina, em Sinop, no último sábado à noite. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, teve uma parada cardiorrespiratória, foram realizadas massagens cardíacas e acabou não resistindo.





De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, a mulher estava na garupa de uma motocicleta (marca e modelo não informados) com o namorado, de 45 anos, quando foram surpreendidos por dois bandidos nas proximidades da avenida André Maggi. Eles estavam armados e anunciaram o assalto. No momento que as vítimas foram entregar a moto, um dos suspeitos atirou e acertou Elza. A dupla fugiu sem levar a motocicleta ou qualquer outro pertence de valor das vítimas.





O possível crime de latrocínio (roubo seguido de morte) deve ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, ninguém foi preso.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: Só Notícias/arquivo)