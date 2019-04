/ / Cuiabá estreia com vitória fora de casa pela Série B do Brasileiro

O Cuiabá venceu por 1 a 0, o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela primeira rodada da Série B do Brasileiro. Com o resultado, o time Mato-grossense soma três importantes pontos jogando fora de casa em sua estreia na segunda divisão do campeonato nacional.

O próximo jogo do Cuiabá será no sábado, quando recebe o Operário-PR, na Arena Pantanal. Já o Criciúma enfrenta a Ponte Preta fora de casa na quinta-feira.

O Cuiabá começou animado, partiu para cima do Criciúma, Ale com a perna esquerda ficou livre, mas pegou mal na bola e ela saiu pela linha de fundo. No contra-ataque Derlan cruzou para Andrew, mas o atacante perdeu a bola para Danilo.

O Tigre levou perigo com Vinícius que mandou uma bomba de fora da área e a bola passou perto do gol do Victor Souza. A resposta do Dourado veio com Danilo, que chutou forte, mas Bruno Grassi fez a defesa.

Felipe Marques mirou o gol, só que a bola explodiu na zaga do Criciúma, Bruno Grassi tentou evitar a saída, se machucou e acabou sendo substituído por Paulo Henrique Gianezini.

Cuiabá explorou os contra-ataque pelo lado esquerdo, manteve a posse de bola e comandou boa parte do primeiro tempo sem se intimidar por ser visitante. Os donos da casa não conseguiam se encontrar e sofreram um pouco a pressão da torcida que chegou a vaiar em alguns momentos.

Criciúma sofreu falta, Daniel Costa cobrou, mas a bola foi fraca e Victor Souza fez a defesa sem dificuldade. O Dourado não perdeu tempo e no contra-ataque Vinicius lançou para Reis, Ednei estava esperto e afastou o perigo.

Pelo Tigre, Vinicius tentou cruzar para Daniel Costa e Todinho chegou para salvar o Cuiabá. Daniel cobrou, Sandro tentou mandar de cabeça, mas acabou perdendo. No final da primeira etapa Matheus Pato teve a chance de abrir o placar, dominou, mas Gianezini fez a defesa.

No segundo tempo, o jogo começou morno, mas logo ficou pegado, Todinho chegou com perigo assustando o goleiro e toda a zaga do Criciúma. De perna esquerda ele mandou uma bomba que passou perto e saiu pela linha de fundo.

No contra-ataque o Criciúma desceu com velocidade, o jogador foi derrubado, pediu pênalti, mas o arbitro mandou seguir, a sobra ficou com Felipe Marques, que ariscou para o Cuiabá, só que a bola sobrou para o goleiro.

Aos 9 minutos, o Cuiabá ficou muito perto de abrir o placar. Jean Patrick cobrou escanteio, Edson mandou de cabeça na trave, na volta Ednei chutou para o gol e acabou saindo.

O Cuiabá continuou buscando o gol, o atacante Rodolfo entrou no lugar de Felipe Marques e já no seu primeiro lance bateu da entrada da pequena área e a bola passou por cima do gol de Gianezini.

Aos 30 minutos Toty quase abriu o placar para o Cuiabá. Ele chutou, o goleiro espalmou e no rebote o lateral driblou o goleiro, mas chutou para fora, perdendo a oportunidade.

No finalzinho Criciúma acordou e deu trabalho para a zaga e o goleiro do Cuiabá. Vinicius recebeu boa bola do Maicon, arriscou passando pelo meio da pequena área, a bola quase voltou, saiu do controle do Victor Souza, mas a zaga do Dourado conseguiu tirar.

Após bate e rebate na área a bola sobrou para Lúcio Flávio. O atacante tentou uma bicicleta, mas a bola saiu. De novo ele recebeu, chutou direto, por cima do gol de Victor Souza.

No último lace da partida, aos 48 minutos, Todinho passou entre dois do Criciúma, bateu no canto do goleiro Gianezini e fez 1 a 0 Cuiabá. Na sequência o arbitro apitou o final da partida.