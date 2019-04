/ / Com título da Copa do Brasil no currículo, Bruno Silva crê em novo sucesso na competição e projeta Fla-Flu após desgastante viagem para Lucas do Rio Verde

O Fluminense já foi campeão da Copa Brasil em 2007. Quem também tem o título da competição é o volante Bruno Silva, que chegou ao tricolor nesta temporada. O jogador ergueu o troféu no ano passado quando defendeu a camisa do Cruzeiro.





Na noite de quarta-feira(03/04/19), o Flu deu um passo importante para chegar à quarta fase da Copa do Brasil. Mesmo jogando fora de casa, os comandados de Fernando Diniz empataram com a Luverdense por 0x0. No jogo da volta, na próxima terça-feira, o tricolor carioca avança com vitória simples. Experiente na competição, Bruno Silva confia no sucesso do Fluminense na Copa do Brasil 2019. “Não sofremos gol ainda na Copa do Brasil 2019. É um estilo de competição que a nossa equipe se comporta bem. Gostamos de ter a posse de bola e podemos enfrentar qualquer equipe de igual para igual. Fui campeão ano passado e farei de tudo para novamente conquistar a Copa do Brasil”, declarou o camisa 8.





A viagem de volta do Fluminense para o Rio de Janeiro foi bastante cansativa pela distância da cidade de Lucas do Rio Verde. O tricolor já a volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Flamengo, no Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Carioca. “Tem sido uma semana desgastante com a viagem para Mato Grosso, o jogo disputado contra o Luverdense e agora teremos um clássico que vale vaga na final do Carioca. Apesar do cansaço, estamos preparados para superar todas essas adversidades. Nosso time está se preparando desde o começo do ano para esses momentos decisivos e queremos fazer história neste ano pelo Fluminense”, garantiu Bruno Silva.





Com 32 anos e passagens por várias equipes, Bruno Silva tem, por enquanto, no Fluminense o melhor aproveitamento da carreira, são 69% dos pontos em 13 jogos. Ele superou os 62% que teve com as camisas da Ponte Preta e Bahia. “Estou muito feliz no Fluminense. Tive uma passagem positiva pelo futebol carioca e estou novamente tendo sucesso aqui. Tenho a confiança da comissão técnica e isso é fundamental para repetir o bom desempenho individual de outras temporadas”, finalizou.

Fotos: Lucas Merçon/Fluminense

