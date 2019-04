/ / Com pênalti perdido Luverdense estreia com empate na Série C jogando em casa

O Luverdense empatou em 0 a 0 com o Juventude de Caxias do Sul, jogando em casa no Passo das Emas, pela estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado o time Mato-grossense somou um ponto, e está na sexta colocação do grupo B.

Na próxima rodada o Luverdense vai enfrentar o São José, do Rio Grande do Sul, no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. Já o Juventude recebe o Remo no Alfredo Jaconi, ambos no sábado.

O Luverdense entrou em campo acelerado, já nos primeiro minutos, em uma cobrança de escanteio mandou a bola na trave, levando muito perigo para o Juventude. Na sequência teve outros dois escanteios que não foram aproveitados. O time de Caxias também teve sua oportunidade, mas a zaga do LEC estava esperta e afastou.

Aos 7 minutos, Abu, pela esquerda lançou para Moisés que de primeira chutou forte, a bola passou tirando tinta da trave, mas não entrou. O quarto escanteio do Luverdense pela esquerda Samuel cobrou, levantou no segundo poste, o Verdão fica com a sobra, mas jogador estava impedido e o Juventude cobrou tiro de meta.

O time de Lucas continuou insistindo pela esquerda, chegou muito bem em lance que iniciou com Cauê, mas o goleiro Edson fez uma bela defesa. Em um outro lance o zagueiro Elder tocou para Abu, que dominou e chutou forte, obrigando o goleiro do juventude a espalmar. Na sobra o Verdão acabou cometendo falta.

Na sequência a resposta do time de Caxias, que chegou com perigo e deu trabalho para zaga do Luverdense tirar. Juventude teve outra oportunidade em cobrança de falta, mas desperdiçou mandando pela linha de fundo, sem nenhum perigo. O verdão continuou pressionando, manteve maior posse de bola e criou mais oportunidades que o Juventude, mas ficou no zero a zero no primeiro tempo.

O bom desempenho do Luverdense se manteve no segundo turno, o lateral Recife bateu cruzado, mas Sidimar tirou paara linha de fundo. Samuel levantou para dentro da área e zaga tirou novamente. Teve outra oportunidade com Wilson Júnior de cabeça, mas a bola acabou subindo e passou por cima do travessão.

Aos 7 minutos o lateral esquerdo Recife botou na frente, Genilson viu que a bola estava passando com perigo e parou a jogada com o braço e o juiz marcou pênalti. Wilson, de perna direita cobrou, mas a bola foi para fora.

Ainda pelo Luverdense, Samuel dominou, mas Sidmar mandou para linha de fundo. Ele mesmo cobrou escanteio Douglas mandou de cabeça no travessão, levando muito perigo para o Juventude.

O Verdão conseguia chegar com facilidade, mas pecou na finalização e desperdiçou a chance de abrir o marcador, como na jogada de Douglas, que dominou na entrada da área, chutou forte, mas errou na mira e a bola acabou saindo.

Aos 36, Lucas Braga tocou para Moisés, que soltou uma bomba que novamente explodiu no travessão, levando ao desespero o goleiro do time de Caxias. Aos 40, em cobrança de falta Moisés, de pé direito bateu mal e irritou a torcida.

Já nos acréscimos o Juventude conseguiu duas faltas, mas desperdiçou as cobranças. Teve mais uma oportunidade com Dalberto que subiu sozinho, mas errou a cabeçada para sorte do Luverdense. No último lance do jogo Luverdense cobrou um escanteio, o goleiro espalmou e o arbitro apitou o final da partida.