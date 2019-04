/ / Com mais de 100 jogos na Liga Turca, Chico quer manter bom retrospecto contra rival e ‘pegar elevador’

São cinco anos de Turquia. Mais de 100 jogos pela principal liga do país. Ex-jogador de Palmeiras e Athletico Paranaense, Chico conhece muito bem o campeonato que disputa. Jogador do Antalyaspor, ele quer pegar o elevador e subir posições na tabela de classificação.





É que com a derrota na última rodada, o time do brasileiro foi ultrapassado por três concorrentes. É hoje o décimo. Mas pode realmente pegar um elevador daqueles na próxima rodada. Se vencer o Kasimpasa, sexto colocado, pode terminar a rodada até na quinta colocação da Liga Turca, voltando a sonhar com a vaga na Liga Europa. “Aqui está muito embolado, muito mesmo. Vacilamos nessa última rodada e perdemos posições. Mas no domingo jogamos em casa, pegamos o sexto, e temos que pegar esse elevador. Podemos subir muito com os três pontos e sabemos disso. Uma vitória nos recoloca na competição e é isso exatamente que queremos”, afirmou.





Chico, aliás, tem ótimas recordações do atual sexto colocado e seu próximo adversário. É que o volante vem justamente de cinco vitórias consecutivas na Liga Turca contra o Kasimpasa, todas pelo Antalyaspor. “O time deles é bom, é forte. Tem jogadores que já jogaram Champions, conhecidos. Não podemos vacilar.





Realmente nos últimos anos a gente vem ganhando deles, seja em casa ou fora de casa. Claro que é um novo jogo, uma história completamente diferente, mas eu espero que o desfecho seja o mesmo para a gente subir o máximo de posições possíveis na tabela”, finalizou o jogador brasileiro, que soma 119 jogos na Turquia.



Foto: Antalyaspor

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa