/ / Carne bovina movimenta US$ 263 milhões no primeiro trimestre

Volume de carne exportado por Mato Grosso cresceu 16% em 2019

A venda internacional de carne mato-grossense atingiu 70,9 mil toneladas no primeiro trimestre deste ano, volume 16% superior ao mesmo período de 2018, quando o estado comercializou 60,6 mil toneladas de carne bovina. O crescimento com relação à receita não acompanhou o mesmo ritmo acumulando alta de 2,5%. O faturamento proveniente da exportação passou de US$ 257,1 milhões nos três primeiros meses do ano passado para US$ 263,7 milhões de janeiro a março de 2019.

Analisando os dados de março, de acordo com o Ministério da Economia, Mato Grosso exportou 23,7 mil toneladas somente em 2019 e movimentou US$ 87,08 com as vendas de carne. Em comparação com março de 2018, o volume foi 9% superior, mas a receita caiu 1,95%. A diferença entre a variação do volume exportado e a receita movimentada vem sendo notada nos últimos meses.

Para o presidente do Instituto Mato-Grossense da Carne (IMAC), Guilherme Nolasco, isso demonstra que o produto está com menor valor no mercado internacional. “Estamos mantendo a balança comercial da carne equilibrada porque aumentamos o quantitativo exportado, compensando a perda de valor”, explica Nolasco.

Já as exportações brasileiras de carne registraram queda tanto no volume quanto na receita no mês de março deste ano em comparação com março do ano passado. O país embarcou 117,4 mil toneladas este ano ante 118,9 em março de 2018 e a movimentação financeira caiu de US$ 476 milhões para US$ 439 milhões, 7,7% menor.

