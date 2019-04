/ / Campanha de vacinação contra gripe abre para todos os grupos prioritários

Iniciou nesta segunda-feira (22), a segunda parte da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nesta etapa, para todos os grupos prioritários. A vacina está disponível, gratuitamente, nas Unidades Básicas de Saúde do município, para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, população privada de liberdade (incluindo adolescentes cumprindo medidas socioeducativas), funcionários do sistema prisional, grupos portadores de DCNT, e outras condições clínicas especiais



Conforme o Ministério da Saúde, a contra-indicação da vacina é para quem tem alergia severa a ovo, e munícipes do grupo que tenham idade acima de nove anos, esses devem tomar uma única dose anualmente. A vacina protege contra três tipos de vírus da gripe: Influenza A, nas variações H1N1 e H3N2 e influenza B.



As unidades estão realizando o atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e no período da tarde, das 13h30 às 16h30. O Dia D será no dia 04 de maio, quando ocorre a mobilização nacional.



A meta em Sinop é de imunizar 90% dos grupos prioritários, número que corresponde a mais de 29 mil pessoas.

Da assessoria