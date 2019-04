/ / Acusados de falsificarem documentos para compras de R$ 50 mil pela internet são detidos em Guarantã do Norte

A Polícia Civil confirmou, a prisão e apreensão de quatro suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionatários, em Guarantã do Norte/MT, gunda-feira (29/04). O delegado Waner dos Santos Neves disse que dois dos acusado foram flagrados no momento que estavam na agência do Correios para fazer a retirada de um drone.

“Não temos um valor correto de quanto eles movimentaram. No entanto, acreditamos que deram um prejuízo de ao menos R$ 50 mil. Somente o drone que chegou ontem, custa em média R$ 6 mil. A vítima nem sabe ainda dessa compra. Até agora, sabemos de três pessoas que nos procuraram para denunciar, mas vão surgir outras”, explicou Neves.

Ainda de acordo com o delegado, a quadrilha conseguia os dados pessoais das vítimas, falsificavam documentos e pediam cartões de crédito.”Eles usavam um programa para ter acesso. Com isso, eles conseguiam todos os dados pessoais necessários das vítimas necessários e faziam cartões no nome delas. Depois, recebiam os cartões e faziam as compras pela internet. Algumas vítimas só descobriam o golpes depois que o nome entrava no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Waner afirmou ainda que as investigações começaram há cerca de três meses. “Verificamos que na data de ontem iriam chegar uma encomenda para a quadrilha. Foi realizado monitoramento e quando dois dos integrantes pegaram o pacote acabaram presos em flagrante”.

Os quatro foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

