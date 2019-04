/ / 10ª Feira do Peixe acontece em Guarantã do Norte com novidades

Todo ano em Guarantã do Norte acontece a feira do peixe em cativeiro. Um evento que já virou tradição em nosso município. Realizado pela prefeitura municipal de Guarantã do Norte, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, contando com a parceria da EMPAER, Vigilância Sanitária e Feira do Produtor.





Esse ano a feira conta com muitas novidades, além de seus excelentes produtos que a população já espera, através dos produtores de peixes regionais, terá atrações e entretenimentos para o público.

Na última reunião do dia 11/04 (quarta-feira), contanto com a presença dos organizadores do evento e dos produtores de peixe, ficou decidido os preparativos finais.





Uma das novidades para essa feira será o sorteio de brindes, contanto com parcerias de comércios locais, como; 1 cesta de pascoa da loja AM MODAS, 5 peixes ornamentais pelo produtor ADEMIR e 30 exames de saúde pelo LABORATORIO EXAME. Esses sorteios acontecerão na parte da tarde, decorrente com a feira DO DIA 18/04. Além de contar com músicas ao vivo para animar o dia todo, com a organização do TAMBAQUI DA AMAZONIA.





“Terá porções de peixes, caldos e cervejinha gelada que normalmente o tambaqui da Amazônia já faz a qualidade, vai ter ná feira”. Ressaltou o empresário Anderson Lupatini proprietário do tambaqui da Amazônia.





Muitas variedades de peixes será a expectativa desse ano, também contará com cortes já prontos para escolher com rapidez e agilidade.

Além dos peixes para consumo, terá peixes ornamentais (para aquários), um diferencial que nos outros anos ainda não tinha. Não apenas ir consumir, mas também poderá comprá-los para criação em casa.

“Já são boas as feiras que acontecem todo ano, mas esse ano será melhor ainda, pela qualidade de peixes que serão oferecidos aos consumidores”. Explicou o produtor de peixe Ademir com otimismo.





Leo Schaefer , um dos organizadores da feira, está apostando em um grande público para os 2 dias de evento; “ Acredito que esse ano será melhor ainda, pois terá sorteios com parcerias dos comerciantes e show o vivo”.





A feira acontecerá na próxima semana, nos dias 17, 18 e 19 de Abril na localidade da feira do Produtor Rural de Guarantã do Norte.

Assessoria