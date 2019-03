/ / Vice-artilheiro do Paulistão, Rafael Costa valoriza permanência do Botafogo-SP e vibra com os três gols na goleada sobre o Santos

Uma noite especial. Foi assim que Rafael Costa definiu a partida de ontem (20). Precisando da vitória para garantir a permanência do Botafogo-SP na elite do Paulistão, o atacante decidiu e marcou três gols na goleada sobre o Santos por 4 a 0, em Ribeirão Preto.





Não é a primeira partida que o jogador marca três vezes, mas, dessa vez, Rafael Costa revelou um “sentimento especial”. “Sem dúvidas foi uma noite especial, não só pelos gols, mas também pela permanência da equipe na primeira divisão. Nosso grupo não merecia passar por essa situação, mas felizmente no fim tudo deu certo. Não é todo dia que você faz três gols, ainda mais numa equipe forte como a do Santos, é um sentimento especial. Estou feliz por ter ajudado meus companheiros”, comentou o artilheiro do clube no Paulistão, com seis gols marcados.









Nas últimas rodadas, o atacante já vinha sendo decisivo e importante na recuperação do Botafogo de Ribeirão Preto na competição. Foram cinco gols e uma assistência nos quatro últimos jogos. “Não era nosso objetivo lutar contra o rebaixamento, queríamos brigar por uma vaga nas quartas de final, mas infelizmente as coisas não aconteceram como planejávamos. Apesar de tudo, nosso grupo nunca desistiu e lutou até o fim para pelo menos manter o clube na elite do Campeonato Paulista. Na reta final tivemos um crescimento importante e ontem fomos coroados com essa goleada”, finalizou.

Foto Anexada: Raul Ramos/Agência Botafogo

