/ / Um dos artilheiros do Botafogo-SP no Paulistão, Rafael Costa celebra gol diante da Ponte Preta e projeta reta final da fase de grupos: “Semanas decisivas”

Com gol. Assim foi a participação do atacante Rafael Costa na partida entre Ponte Preta e Botafogo-SP, que aconteceu na última segunda-feira (4), pela nona rodada do Paulistão. Apesar do tento, o jogador não conseguiu evitar a derrota da equipe de Ribeirão Preto. Fora de casa, o Pantera acabou sendo superado por 2 a 1.





Feliz pelo gol, Rafael Costa lamenta o revés para a Macaca, mas valoriza a atuação do Botafogo-SP diante da equipe alvinegra. “Fiquei muito contente pelo gol diante da Ponte. Sempre busco ajudar a equipe da melhor maneira e trabalho diariamente para isso. Infelizmente, não conseguimos sair com um resultado positivo, mas acredito que tivemos uma boa atuação. Não temos tempo para lamentar.





Agora é buscar corrigir os erros desta partida e se preparar para o próximo desafio”, comentou o jogador, que, ao lado do também atacante, Bruno Moraes, é um dos artilheiros do Pantera neste Paulistão, com dois gols.

Restando três rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Paulista, o Botafogo-SP ocupa a quarta posição do grupo D, com quatro pontos.





Na luta para escapar do rebaixamento, a equipe mira uma boa sequência nas últimas partidas, como destaca Rafael Costa. “Claro que ficamos chateados em chegar nas últimas rodadas nesta situação, mas este é o momento de nos unirmos ainda mais. Teremos semanas decisivas pela frente e precisamos focar em atingir uma boa sequência para manter o Botafogo no lugar onde ele merece, que é a elite do estadual. O apoio da nossa torcida será muito importante para que este objetivo seja alcançado”, concluiu.





