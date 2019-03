/ / Termina fase classificatória do futebol 7 em Guarantã do Norte

A primeira competição do calendário esportivo da Coordenadoria Municipal de Desporte, de Guarantã do Norte/MT, o campeonato municipal de futebol 7, nas categorias, masculino e feminino, no último sábado (23/03/19), encerou a faze classificatório. Os jogos são todos eles disputados no campo do Araguaia, que vem recebendo um grande número de torcedores.





A Competição no masculino iniciou, com 12 equipes, que foram divididos em três chaves com quatro equipe cada. Das 12 equipes, oito passaram para a próxima fase e quatro ficaram pelo caminho. Na fase de quartas de finais, será no sistema, mata-mata, os jogos, dessa fase será disputado no próximo final de semana (sábado, 30 e domingo 31).





Na fase classificatória foram disputados 24 jogos e foram marcados 97 gols, dando uma média de 4 gols por partida. O maior placar foi na partida entre Studio Taurus/Juventus 08 X 00 Nilsinho Conveniência/Negão Radiadores.





No feminino que teve quarto equipes na disputa, com chave única, as duas melhores equipes pontuadas fazem a final. As equipes do City Gás/ Mercearia Meneses e Black White, conquistaram as duas vagas para estarem fazendo a grande final.





A fase de quartas de finais, será entre as equipes:

Jogos de Sábado:

Juninho Motos/Chicão Garimpeira X Comercial Villwock/Santa Marta;

Studio Taurus/Juventus X Construtora CW;

Jogos de Domingo:

Black White/ Fazenda Bom Futuro X Desportivo Guarantã;

Drogaria Confiança X Acerg.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias